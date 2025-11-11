Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Pflegerin unter Mordverdacht: Zweiter Todesfall wird aktuell geprüft
© Oe24

Neue Details

Pflegerin unter Mordverdacht: Zweiter Todesfall wird aktuell geprüft

11.11.25, 13:28 | Aktualisiert: 11.11.25, 15:28
Teilen

Gegen die Pflegerin, die mittlerweile nicht mehr im Spital arbeitet, wird wegen Mordes ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung. 

Eine Pflegerin soll im September in der Klinik Favoriten einer Krebspatientin eine Überdosis an Medikamenten verabreicht haben, um die Frau zu töten. Gegen die Krankenpflegerin, die sich auf freiem Fuß befindet, wird aktuell wegen Mordverdachts ermittelt (oe24 berichtete). Eine Kollegin soll alles in der gemeinsamen Schicht in der Onkologie beobachtet haben.

Beim Schichtwechsel soll die Frau laut einem Bericht der Wochenzeitung Falter gesagt haben: "Der Patientin kann man mehr geben, dann geht’s schneller vorbei." Die beiden Frauen wurden bereits gekündigt. Bisher dementierte die Beschuldigte den Vorwurf. 

Bei der Betroffenen handelte es sich um eine palliativ betreute Patientin im Endstadium einer Krebserkrankung. Am Tag vor ihrem Ableben kam es zu Unklarheiten betreffend der abgegebenen Mengen an Medikamenten, so der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) in einer ersten Stellungnahme. Demnach wurden der bereits im Sterben liegenden Patientin laut einer Sprecherin "Medikamente verabreicht, die in dieser Dosierung nicht verordnet waren." 

Unterlagen zu weiterem Patienten angefordert

Aufgrund des großen öffentlichen Interesses wurde heute Dienstag um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz des WIGEV im Wiener AKH anberaumt.  Der medizinische Direktor Martin Binder (WIGEV) und die Pflegedirektorin der Klinik Favoriten Silvia Riepl informierten zu den aktuellen Ereignissen. 

Besonders brisant: Laut Binder habe die Staatsanwaltschaft vor zehn Tagen auch zu einem weiteren Patienten Unterlagen angefordert. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch die gleiche Pflegerin ihre Kollegin, für welche beide die Unschuldsvermutung gilt, dort in dem Zeitraum auch tätig gewesen war.

Bei dem zweiten Betroffenen, der im Januar 2025 verstorben war, soll es sich ebenfalls um einen Palliativ-Patienten gehandelt haben. Der Mann ist im Rahmen seiner schweren Krebserkrankung verstorben. Auch in diesem Fall wurden Unregelmäßigkeiten bei der Dokumentation festgestellt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wird ermittelt, ob ein Zusammenhang besteht ist derzeit noch unklar.

Laut Riepl sollen sich auf der betroffenen Onkologie-Station insgesamt 28 Betten befinden, für welche sechs Krankenpfleger jeweils im 2er-Team zuständig sind. Die Patienten, die auf der Station in der Endphase ihres Lebens liegen würden, würden zwei Mal pro Tag von der Visite besucht werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden