× Pkw-Lenkerin crasht frontal in Lkw – 36-Jährige tot

Tumeltsham. Eine 36-jährige Ungarin ist am Mittwochabend in Tumeltsham (Bezirk Ried) bei der Kollision mit einem Lkw getötet worden. Die Frau war in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Lastwagen geprallt. Der Frontalcrash mit dem Lkw war dabei so heftig, dass der Pkw fast zur Hälfte eingedrückt wurde und in seitlicher Lage in der angrenzenden Wiese zum Stillstand kam.

© laumat.at/Matthias Lauber ×

Der Lkw wurde von einem 31-jährigen Moldawier gelenkt. Die 36-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer blieb zwar körperlich unversehrt, erlitt aber einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, wobei am Pkw Totalschaden entstand, berichtet die Polizei.