× Politiker daheim auf Eiersuche

Österreichs Spitzenpolitiker feiern Ostern mit teils ganz eigenen Traditionen.

Osterfest. In einer Woche ist es so weit – Ostern! Bundespräsident Alexander Van der Bellen feiert mit seiner Frau zu Hause bei einer Osterjause, am Gründonnerstag gibt es Spinat und am Karfreitag Fisch. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) lässt sich noch offen, ob er in Wien, Graz oder sogar in Triest am Meer feiert: „Ich freue mich jedenfalls auf ruhige Stunden mit der Familie.“

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sucht mit ihrem Sohn Ostereier und genießt in Kärnten Reindling und Osterschinken. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sagt zu ÖSTERREICH: „Ich verbringe die Feiertage mit meiner Familie und Freunden. Wir fahren ein paar Tage raus ins Grüne.“ Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) versteckt für seine vier Kinder Osternester. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) feiert Ostern in Gresten (NÖ) mit Mann und Tochter. NR-Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sucht Ostereier mit der Familie. Und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bäckt mit den Töchtern einen Gugelhupf, auch „Eierpecken gehört dazu“.

Rendi-Wagner: Selbstgemachter Gugelhupf.

Sobotka knuddelt ein Kaninchen.

Tanner: Eiersuche mit der Familie.