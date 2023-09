Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenem Degen

Das Bundeskriminalamt bittet um Hinweise im Falle eines Kulturgüterdiebstahls im Sommer in der Oststeiermark.

Aus einer Privatwohnung in Hartberg war ein historischer Felddegen aus dem 17. Jahrhundert entwendet worden. Die Unterkunft ist nicht immer bewohnt, deshalb wurde die Tat erst am Donnerstag, 28. August bemerkt, hieß es. Die Stichwaffe hat einen Wert von mehreren tausend Euro, wie das Bundeskriminalamt am Freitag mitteilte.

Der Einschleichdiebstahl dürfte zwischen Juni und 28. August geschehen sein. Der Felddegen wurde im 17. Jahrhundert in einer Waffenschmiede in Süddeutschland hergestellt. Er ist rund 90 Zentimeter lang, aus Schmiedeeisen, hat eine zweischneidige Klinge und einen reich dekorierten Griff mit Knauf und Handschutz. Unter anderem wird ein sogenannter Passauer Wolf, das Wappen der Stadt und des Bistums dargestellt.

Hinweise auf den Einbruch oder die Täterschaft werden an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter 059 133 60 3333 erbeten. Eine Beschreibung und ein Foto sind unter https://www.bmi.gv.at/fahndung abrufbar.