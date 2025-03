Polizei-Großeinsatz: Razzien in 7 Bundesländern

Derzeit kommt es in sieben Bundesländern zu Hausdurchsuchungen und Festnahmen.

Riesen-Razzia in Österreich: Seit heute in der Früh kommt es zu Hausdurchsuchungen und Festnahmen in sieben Bundesländern. Im Einsatz sind die Spezialeinheiten Cobra und Wega. Der Grund für die Razzien sind nicht bekannt. "Derzeit kommt es aufgrund einer kriminalpolizeilichen Aktion zu bundesweiten Hausdurchsuchungen und Festnahmen", berichtet etwa die LPD Steiermark via X. Ihr Posting ist mit dem kryptischen Hashtag "#AGVenator" versehen. Bei den Hausdurchsuchungen konnten diverse Beweismittel sichergestellt werden, informiert die Polizei.

An den Einsatz sind bundesweit mehr als 400 Polizistinnen und Polizisten beteiligt. Federführend bei den zeitgleichen Hausdurchsuchungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten sind die steirischen Ermittlungsbehörden. Kärnten und Vorarlberg sind nicht von den kriminalpolizeilichen Maßnahmen betroffen.

Polizei: Es besteht "keine konkrete Gefahr"

"Neben Spezialkräften des Einsatzkommandos COBRA sowie der WEGA stehen zahlreiche Kriminalisten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in insgesamt sieben Bundesländern im Einsatz", informiert die Polizei und betont, dass keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht.

Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei noch nicht mehr dazu sagen. Weitere Details wollen die Beamten "in Kürze" enthüllen.