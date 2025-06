Polizist von Dobermann ins Bein gebissen

Im Rahmen einer Unfallaufnahme näherte sich der Hund von hinten unbemerkt und biss zu.

Ktn. Ein Polizist in Kärnten wurde Donnerstagabend vom Hund eines 53-Jährigen angefallen, in den Oberschenkel gebissen und dabei so schwer verletzt worden, dass er vom Dienst abtreten musste.

Der Beamte war im Rahmen einer Amtshandlung in der Gemeinde Liebenfels im Bezirk St. Veit an der Glan zugegen gewesen, um eine Verwaltungsanzeige aufzunehmen. Konkret ging es um einen Parkschaden mit Fahrerflucht, wobei der Fahrzeughalter, dessen Pkw beschädigt worden war, die Exekutive zur Unfallaufnahme gerufen hatte - als sich der Hund des Anzeigers unbemerkt von hinten näherte. Der Hundehalter konnte den Dobermann zurückrufen und sicher verwahren, gegen ihn wird Anzeige erstattet.

Der Beamte musste zur Wundversorgung und Abklärung ins Spital.