Wieder weniger Frauen in hohen politischen Ämtern

So entwickelte sich im letzten Jahr der Frauenanteil in der politischen Führungsriege.

Derzeit liegt der Frauenanteil in der Bundesregierung bei 46,7 %. Nicht schlecht im EU-Vergleich, Österreich liegt an sechster Stelle. Aber: Noch bis Jänner lag der Anteil bei 53,3 % – nach dem Plagiats-Skandal trat aber VP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher ab. Sie wurde durch Martin Kocher ersetzt.

Ähnliche Entwicklung in den Ländern

Auch in den Bundesländern sank die Frauenquote in der Politik. In Landesregierungen sind jetzt 39,7 % Frauen im Vergleich zu 41,1 % vor einem Jahr. Die meisten gibt es in der Steiermark und in Tirol mit 50 %.