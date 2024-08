Raddieb auf Drogen sollte im Häfen sitzen

Augenscheinlich schwer auf Drogen war ein 31-Jähriger unterwegs - auf einem gestohlenen Rad. Im Zuge der Kontrolle bei der Lugner City stellte sich heraus: Der Tschetschene sollte eigentlich im Häfen sitzen.

Wien. Beamte der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse stach der Radfahrer, der da um 23 Uhr in der Wurzbachgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus auf de Rückseite der Lugner City in Schlangenlinien des Weges fuhr, sofort ins Auge. Umgehend stoppte die Streife den Biker, der mit einem funkelnagelneuen höherpreisigen Gravel-Rad einer französischen Sportkette unterwegs war.

Im Zuge der Kontrolle stellten die Cops fest, dass das Fahrrad gestohlen sein dürfte - der Verantwortung des benebelten Delinquenten, das Bike im Wert von 1.200 Euro soeben um 150 in einem Park gekauft zu haben, schenkten sie jedenfalls wenig Glauben. Zudem bestand gegen den Tschetschenen bereits eine Vorführungsanordnung des Bezirksgerichts Fünfhaus bestand, sprich: Der Mann hätte am selbigen Tag eine 4-monatige Haftstrafe antreten sollen, und zwar wegen diverser Suchtgiftdelikte.

Der Drogen-Radler, der eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung verweigerte, wurde noch am selben Abend zum Antritt seiner Gefängnisstrafe in eine Justizanstalt gebracht.