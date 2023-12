Radfahrerin von Lkw teilweise überrollt und schwer verletzt

Die 73-Jährige wurde in die Klinik eingeliefert.

Innsbruck. Eine 73-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag in Innsbruck von der Hinterachse eines Lkw aus bisher unbekannter Ursache teilweise überrollt und schwer verletzt worden. Der 37-jährige Lkw-Fahrer hatte zuvor an einer Kreuzung beim Anfahren eine Erschütterung bemerkt, teilte die Polizei mit. Er hielt an und sah die Radfahrerin rechts neben dem Fahrzeug am Boden liegen. Die 73-Jährige wurde in die Klinik eingeliefert.

Die Exekutive bat etwaige Zeugen, sich zu melden. Der Lkw-Fahrer hatte sich vor dem Unfall am linken Fahrstreifen eingeordnet und wollte, nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, in eine andere Straße einbiegen.