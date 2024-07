Rauchsäule über Wien - das ist der Grund

Stundenlang bekämpfte in der Nacht auf Dienstag die Berufsfeuerwehr einen Großbrand, der in Florisdorf in der Halle eines Betriebes ausgebrochen war. Dort standen Papierballen aus noch ungeklärter Ursache in Flammen.

Wien. Der Einsatz forderte die Florianis, aber auch die Anrainer in Floridsdorf ab 22.05 Uhr. Im Lager eines Papierrecyclingbetriebes in der Steinheilgasse loderte ein meterhohes Großfeuer, die Flammen stiegen weit über das Dach in den nächtlichen Himmel empor. Wohnung in Meidling brannte nieder: Zwei Verletzte

Großbrand in Wien: Feuerwehr im Einsatz © Esterreicherr × Die Rauchsäule war über halb Wien zu sehen, ein beißender Brandgeruch legte sich über Transdanubien. Eine automatische Brandmeldeanlage alarmierte die Einsatzkräfte zum Gelände. Als die Berufsfeuerwehr Wien mit insgesamt 22 Fahrzeugen und 78 Florianis eintraf, stand die Halle bereits in Vollbrand. © Berufsfeuerwehr Wien × © Berufsfeuerwehr Wien × Wegen der enormen Hitze- und Rauchentwicklung wurden die Flammen mit mehreren Löschleitungen unter Atemschutz von außen bekämpft. Das brennende Dach wiederum wurde mit einem Wasserwerfer von einer Drehleiter aus gelöscht - das Feuer im Inneren von einem Wasserwerfer am Dach eines Großtanklöschfahrzeugs durch das Hallentor. Nachdem - so der Wortlaut der Feuerwehr-Aussendung "die Brandintensität gebrochen war, wurden die glosende Papierballen mit einem Bagger ins Freie gebracht, zerteilt und sämtlich Glutnester gelöscht".Verletzt wurde niemand.Die Ursache ist noch Gegenstand von Polizei-Ermittlungen.