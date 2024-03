Reha-Patient (57) von Hund attackiert

Zwei Hunde fügten einem 57-Jährigen Bisswunden am linken Unterarm, Oberschenkel und Gesäß zu.

Oberösterreich. Am Dienstag gegen 9.45 attackierten zwei Hunde einen 57-jährigen Reha-Patienten in Bad Schallerbach. Der Mann war mit einer Gruppe des Rehabilitationszentrums wandern, als es zu dem Angriff kam. Auf der Gemeindestraße am Campingplatz in Bad Schallerbach rannten zwei Hunde von einem dort abgestellten Wohnwagen durch die Hecke auf den 57-Jährigen zu und fügten ihm Bisswunden am linken Unterarm, Oberschenkel und Gesäß zu.

Der Wohnwagenbesitzer und Aufsichtsberechtigte der Vierbeiner zerrte einen Hund vom verletzten Reha-Patienten weg und sperrte seine beiden Tiere im Wohnwagen ein. Der 57-Jährige erlitt durch den Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde im Rehabilitationszentrum erstversorgt.

Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft folgen.