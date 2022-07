Reise-Chaos: Mega-Staus Richtung Süden

Die deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Wüttemberg sind heute in der Ferien gestartet. Das sorgt für starken Reiseverkehr in Österreich.

Seit den Nachtstunden rollt die Reisewelle von Bayern durch Österreich Richtung Süden. Hauptbelastet war Samstagfrüh die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg. „Für die etwa 40 Kilometer lange Strecke zwischen Golling und Flachau brauchten Reisende gegen 9 Uhr rund zwei Stunden, abschnittsweise gab es Schritttempo, dann wieder Stillstand“, berichtete ÖAMTC Stauberater Clemens Gstöttner, der mit dem Motorrad auf der A10 Staugeplagte informierte und bei Pannen half.

Weitere Staupunkte im Reiseverkehr Richtung Süden gab es Samstag am frühen Vormittag laut ÖAMTC in Kärnten auf der A10 vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach und der A11 vor den Karawankentunnel, in Oberösterreich auf der A8 vor dem Baustellenbereich bei Ort im Innkreis und nach einem Unfall vor Wels sowie in Niederösterreich auf der Fahrt Richtung Osten vor Baustellen auf der A1 vor dem Knoten Steinhäusl und der A4 zwischen Göttlesbrunn und Bruck an der Leitha.

Reisrückkehrer

Im Laufe des Tages erwartet der ÖAMTC auch eine Zunahme des Verkehrs auf den Transitrouten Richtung Norden, etliche sind schon auf dem Heimweg vom Urlaub.