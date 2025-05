Reisebus crashte in Leitschiene - vier Verletzte

Der Bus mit 26 Insassen räumte auf einer Länge von 50 Metern die Leitschiene ab.

NÖ. In der Nacht auf Montag nach Mitternacht um 0.21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein Reisebus war zunächst gegen einen Aufpralldämpfer der Fahrbahnteilung geprallt und in weiterer Folge mit der Leitschiene neben einer Lärmschutzwand kollidiert.

"Vier Mitreisende wurden verletzt und mussten vom Roten Kreuz sowie dem Arbeiter-Samariter-Bund in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund von starken Verformungen des Fahrzeuges musste die Feuerwehr die hintere Kabinentüre gewaltsam öffnen, um Zugang zum Inneren zu schaffen", heißt es seitens der Einsatzleitung.

Die restlichen, unverletzten Passagiere wurden mit zwei Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr von der Autobahn gebracht. Die Bergung des Busses erfolgte nach Rücksprache mit der Autobahnmeisterei durch ein Spezialunternehmen. Die Florianis standen mit fünf Fahrzeugen und 20 Mitgliedern über zwei Stunden im Einsatz.