Reiserückkehrer schlafen auf der Straße

Seit Samstag wird an den Grenzen verschärft kontrolliert - Reiserückkehrer mussten bis zu 15 Stunden Wartezeit einberechnen. Bilder vom Grenzübergang zeigen Urlauber, die auf der Autobahn schlafen.

Die seit Samstag geltende Verordnung zu den Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich hat in der Nacht auf Sonntag für ein totales Chaos gesorgt. Beim Karawankentunnel mussten die heimreisenden Urlauber bis zu 15 Stunden auf die Abfertigung warten, und auch beim Loibltunnel dauerte es in der Nacht sieben Stunden, bis die Grenze passiert war.

Die Wartenden waren für einen derartigen Megastau natürlich nicht gerüstet, es taten sich grundsätzliche Probleme auf wie etwa die Frage, wo man auf die Toilette gehen konnte. Da musste teilweise die Autobahn herhalten. Den Reisenden gingen zudem die Getränke aus, keiner hatte damit gerechnet, die ganze Nacht vor dem Tunnel warten zu müssen. Einige Urlauber schliefen kurzerhand für ein paar Stunden direkt auf der Autobahn.

Video zum Thema: Kontrollen am Karawankentunnel gelockert

Der Grund für die rekordverdächtigen Grenzwartezeiten war die neue Verordnung der österreichischen Bundesregierung. Demnach müssen die Behörden von sämtlichen Reisenden die Personalien erfassen, auch wenn sie Österreich nur durchqueren. Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag waren vor allem deutsche und niederländische Urlauber auf der Heimreise. Nicht wenige von ihnen machten ihrem Ärger telefonisch bei der Polizei Luft. In den Morgenstunden beruhigte sich die Situation beim Karawankentunnel ein wenig, am Loiblpass wurden aber immer noch mehrere Stunden Wartezeit gemeldet.

Video zum Thema: Kritik von FPÖ und SPÖ Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema: Karl Wendl über Grenzkontrollen Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen