Riesen-Ansturm auf Blumengeschäfte zum Muttertag

Mega-Andrang in den Blumengeschäften des Landes.

oe24-Lokalaugenschein im 19. Wiener Gemeindebezirk: Dutzende Kunden stehen vor Blumengeschäften Schlange, um in letzter Minute noch florale Grüße zum Muttertag zu ergattern. Bereits vor 10 Uhr morgens haben sich vor einigen Geschäften meterlange Warteschlangen gebildet.

Tulpen und Rosen bereits ausverkauft

„Der Ansturm ist enorm. So ein Geschäft haben wir seit dem Beginn von Corona nicht mehr gehabt“, so ein Blumenhändler aus Wien. Ein oe24-Rundruf ergab: Der Andrang ist in ganz Österreich durchwegs groß. Vereinzelt seien beliebte Blumen wie Rosen und Tulpen bereits ausverkauft, so einige Blumenhändler.

Wer also noch ein Geschenk für Mama ergattern will, muss schnell sein. Zumindest das Wetter versüßt den Wartenden die Zeit in der Schlange: Bis zu 30 Grad werden in Teilen Österreichs heute erwartet.