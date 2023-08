Riesen-Vagina sorgt für Erregung am Graben

Kunst-Installation ''Chará'' wurde enthüllt. Die Skulptur ist bis 8. November am Graben zu bestaunen.

Kunst. Jedes Jahr lädt „Kunst im öffentlichen Raum“ Kunstschaffende dazu ein, den Wiener Graben zu verschönern. Dieses Jahr ist es die estnische Künstlerin Kris Lemsalu, die mit einem seltsamen Objekt für Aufsehen sorgt.

Skulptur. Der Name der Skulptur leitet sich vom altgriechischen Wort für Freude her. Chará hat die Form einer Vagina, durch die wir – wie bei der Geburt – in ein neues Leben, ein neues Bewusstsein treten. Die Skulptur ist von Baubo, einer Gestalt der griechischen Mythologie, inspiriert: Mit komisch-obszönen Scherzen – etwa durch Entblößen ihrer Vulva – versucht sie, die um ihre Tochter trauernde Fruchtbarkeitsgöttin Demeter aufzuheitern.

Geschmacklos. Die frivolen Skulptur erregt aber nicht nur Aufsehen, sondern auch das Gemüt von Dominik Nepp (FPÖ). „Diese Art von Kunst ist völlig geschmacklos. Ehrlicher wäre es von Ludwig gewesen, einen roten Hintern aufzustellen. Denn bei 3000 Euro Mehrbelastung pro Haushalt nur einen 200 Euro Gutschein zurückzugeben, empfinden die Wiener als Verarschung“, ätzt der Vizebürgermeister.