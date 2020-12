1. Ergebnis der Corona-Massentests in Annaberg: Nur zwei von 653 positiv

Am Ende des ersten Tages waren nur zwei von 653 Tests positiv.

Das Massen-Screening der Österreicher auf das Coronavirus hat am Dienstag in der Salzburger Gemeinde Annaberg-Lungötz begonnen. Seit 8.00 Uhr früh werden dort im Feuerwehrhaus Annaberg die Menschen des Ortes getestet. Nach drei Stunden lagen bereits die ersten Zahlen vor: Von 250 Antigen-Schnelltests war ein einziger positiv ausgefallen. Die Durchtestung wurde auf zwei Tage angesetzt und wird somit Mittwochabend abgeschlossen sein. Am Ende des ersten Tages waren nur zwei von 653 Tests positiv.