57-Jähriger löste im Tennengau Großeinsatz der Polizei aus

Mann drohte, seine Ex-Freundin und weitere Personen sowie sich selbst zu erschießen

Einen Großeinsatz der Polizei hat am Mittwoch ein 57-Jähriger im Salzburger Tennengau ausgelöst. Der Mann drohte am Telefon seiner Ex-Freundin an, dass er sie und noch weitere Personen und dann sich selbst erschießen werde. Danach schickte er ihr noch Bilder, auf denen eine Pistole und Munition zu sehen waren. Die Polizei rückte mit der Cobra, mehreren Streifen und einer Verhandlungsgruppe aus und konnte den Tennengauer schließlich zur Aufgabe bewegen.

Einer Beamtin der Verhandlungsgruppe gelang es, mit dem 57-Jährigen ein Gespräch aufzubauen. Dabei konnte sie den Mann dazu bringen, dass er seine Wohnung verlässt. Draußen ließ er sich dann ohne Widerstand festnehmen. In seiner Wohnung fanden Polizisten dann tatsächlich eine Faustfeuerwaffe und Munition und stellten diese sicher. Der Tennengauer wurde in die Justizanstalt eingeliefert, außerdem wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Die genauen Hintergründe muss die Polizei erst ermitteln.