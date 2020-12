Alko-Lenker crasht in Polizei-Auto

Sechs Personen retteten sich durch Sprung über Leitwand.

Neumarkt am Wallersee. Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Dienstagabend in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ungebremst gegen ein Polizeiauto und zwei weitere Fahrzeuge gekracht, die wegen eines Wildunfalles auf der B1 gestanden sind. Insgesamt sechs Menschen konnten sich in letzter Sekunde durch einen Sprung über eine Betonleitwand retten. Der Alkolenker wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Streife war wegen Wildunfall gerufen

Die Streife war wegen des Wildunfalles gerufen worden und sicherte die Unfallstelle auf der Bundesstraße mit dem Fahrzeug ab, indem sie das Blaulicht, die Warnblinkanlage und das Abblendlicht einschaltete. Der 27-jährige Flachgauer dürfte das dennoch nicht gesehen oder ignoriert haben, denn er raste ungebremst auf den Streifenwagen und die beiden anderen Autos zu, die auf der Fahrbahn standen. Der Polizeibeamte warnte die fünf anwesenden Personen im letzten Augenblick, sodass sich alle noch durch den Sprung über die Leitschiene in Sicherheit bringen konnten.

Der Wagen des Flachgauers rammte das Polizeiauto und die beiden anderen Fahrzeuge, die dadurch teils erheblich beschädigt wurden, Verletzte gab es zum Glück aber nicht. Ein Alkotest bei dem 27-Jährigen ergab einen Wert von 1,72 Promille. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.