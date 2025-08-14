Alles zu oe24VIP
Schlange im Wolfgangsee
© reddit

Diskussion um Foto

Bade-Schreck: Schlange im Wolfgangsee gesichtet

14.08.25, 10:14
Teilen

Während einige Nutzer sich ekeln ("Das war's mit meiner Badesaison!"), beruhigen Naturkenner.

Salzburg. Ein Badegast hat im beliebten Wolfgangsee eine schwimmende Schlange fotografiert, was in der Reddit-Community r/Salzburg für Diskussionen sorgte. Andere User identifizierten das Tier als harmlose Ringelnatter – eine in Österreich häufige, ungiftige Wasserschlange, die für Menschen ungefährlich ist.

Während einige Nutzer sich ekeln ("Das war's mit meiner Badesaison!"), beruhigen Naturkenner: Die an Nackenflecken erkennbare Ringelnatter lebt bevorzugt in stehenden Gewässern und ist ein ausgezeichneter Schwimmer. Seltenere Würfelnattern sind ebenfalls ungiftig, aber stark gefährdet.

Der Vorfall erinnert an ähnliche Sichtungen wie im Montiggler See im vergangenen Jahr. Trotz der Aufregung besteht kein Grund zur Sorge. Ein Nutzer kommentierte scherzhaft: "Vielleicht warst du auch am (N)Attersee?"

