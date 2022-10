Bewaffneter Banküberfall in Salzburg: Täter auf der Flucht

In der Stadt Salzburg kam es zu einem Banküberfall. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Die Umgebung um das Kieselgebäude in der Elisabeth-Vorstadt ist polizeilich abgesperrt.

Salzburg. In der Stadt Salzburg ist am Montag kurz nach 14.30 Uhr die Filiale der Volksbank in der Saint-Julien-Straße überfallen worden. Wie die Polizei informierte, hat ein unbekannter Mann die Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Dem Räuber wurde in der Folge auch Geld ausgehändigt, im Ausgangsbereich des Gebäudes wurde er allerdings von einem couragierten Zeugen angehalten und entwaffnet.

Tatwaffe sichergestellt. Dem Mann gelang allerdings die weitere Flucht zu Fuß. Die Beute musste er dabei zurücklassen, auch die Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt. Nähere Informationen dazu lagen aber zunächst noch nicht vor. Der Täter war dunkel bekleidet, trug einen schwarze Kappe und einen schwarze FFP2-Maske. Die sofort eingeleitete Fahndung sowie die Durchsuchung eines benachbarten Einkaufszentrums verliefen bis dato negativ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei dem Raubüberfall niemand verletzt.

Überfallserie. Der Banküberfall ist der jüngste Vorfall in einer Serie von bewaffneten Überfällen in Salzburg. Anfang September wurde eine Billa-Filiale in Schallmoos überfallen, am 25. September und am 28. September folgten Überfälle auf Tankstellen in Hallwang sowie erneut Schallmoos.