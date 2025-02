Bierkrug mit voller Wucht ins Gesicht geschlossen

Der Grund des Streites ist noch nicht bekannt.

Zuerst schäumte das Bier, dann die Wut: In der Salzburger Altstadt ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizei gerieten ein 29-jähriger Salzburger und ein 50-jähriger Oberösterreicher in einem Lokal zuerst verbal aneinander, wenig später flogen nicht die Fäuste sondern ein Bierkrug. Der Jüngere soll dem Oberösterreicher einen Bierkrug mit voller Wucht ins Gesicht geschleudert haben. Dabei zertrümmerte es das Glas und verursachte unter anderem eine rund fünf Zentimeter tiefen Schnittwunde unter dem linken Auge. Der 50-Jährige musste ins Unfallkrankenhaus, der Salzburger wurde angezeigt.