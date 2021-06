Dramatischer Einsatz in Bruck: Ein Bub, der beim Baden in die Salzach mitgerissen wurde, wird noch gesucht.

Wettlauf mit der Zeit in Bruck an der Großglocknerstraße (Pinzgau): Wie "ORF Salzburg" berichtet, sollen zwei Kinder beim Baden am Abfluss des Zeller Sees in die Salzach mitgerissen worden sein. Eines der Kinder konnte von Passanten, die zu Hilfe eilten, bereits gerettet werden. Nach dem zweiten Kind, einem Buben, suchten Einsatzkräfte in den frühen Abendstunden noch fieberhaft.

Im Einsatz sind laut "ORF" nicht nur 60 Mitglieder der Feuerwehren Zell am See und Bruck, sondern auch 70 Taucher und Einsatzkräfte zweier Wasserrettungen. Auch zwei Hubschraubermannschaften von Polizei und Bundesheer unterstützen die Suche.

