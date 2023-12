Electric Love Festival bringt DJ-Stars nach Salzburg

Noch bis 31. Dezember gibt es die Weekend-Pässe zum Super Early Bird-Preis.

Plainfeld. Qualitative Zeit mit Freunden zu verbringen ist laut einer aktuellen Studie neben Gesundheit einer der wichtigsten Wünsche von Menschen in Europa. Und genau dieses Zeit bietet das Electric Love Festival am Salzburgring von 4. bis 6. Juli. Musik, Experience und Lebensfreude - hier werden Geschichten geschrieben. Über 160 Artists aus der ganzen Welt und allen Genre Ecken verwandeln auch nächstes Jahr wieder den Salzburgring in einen Colorful Playground. Mit dabei sind unter anderem Bausa, Timmy Trumpet und Meduza. ÖSTERREICH verlost Tickets fürs Electric Love Festival Zum Gewinnen ein Mail an ooegewinn@oe24.at schicken.