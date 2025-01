Familie aus brennendem Haus gerettet

Eine vierköpfige Familie ist am Mittwochabend in Saalfelden (Pinzgau) aus einem brennenden Wohnhaus gerettet worden.

Die Kinder, drei und vier Jahre alt, wurden von den Eltern über ein Fenster im 1. Stock in die rettenden Hände von Passanten übergeben. Feuerwehrleute brachten die Eltern mit Schiebeleitern in Sicherheit. Auch Polizisten beteiligten sich an der Rettungsaktion.

Unbekannte Brandursache

Das Rote Kreuz brachte die vier Bewohner zur Abklärung von etwaigen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol. Das Feuer war gegen 18.00 Uhr im Obergeschoß ausgebrochen. Die Familie konnte das brennende Wohnzimmer noch rechtzeitig verlassen. Sie flüchtete in einen Nebenraum und machte Passanten mit Hilferufen auf ihre Notlage aufmerksam. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden gelöscht. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren vorerst nicht bekannt.