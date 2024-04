Hotel Hasenauer: Ein Ort für Freunde, Familien & Sportbegeisterte

Im Herzen der atemberaubenden Bike-Region Saalbach-Hinterglemm liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Hasenauer, geführt von Familie Steger. Vor drei Jahren umfassend renoviert, bietet es seitdem eine perfekte Mischung aus Entspannung und Abenteuer für jeden Gast.



Hinterglemm. Das Hasenauer ist nicht nur ein Ort zum Übernachten, sondern ein Rückzugsort, der Erholung und Aktivität harmonisch vereint. Die neu gestalteten Suiten und der exquisite Restaurant- und Barbereich schaffen eine stilvolle Atmosphäre. Nach einem Tag voller Abenteuer in der Natur lädt die Rooftop-Relax-Area mit Panorama-Saunawelt und Yoga-Lounge zur Entspannung ein. Ein Höhepunkt ist die Dachterrasse mit Whirlpool und Blick auf die majestätischen Berge.



Genussvolle Kulinarik und regionale Spezialitäten

Die Küche des Hasenauer vereint alpine Tradition mit modernen Einflüssen und setzt dabei auf regionale Zutaten höchster Qualität. Gäste genießen eine Verwöhnpension, die Gaumenfreuden für den ganzen Tag bereithält. Die Liebe zum Detail und die Verwendung regionaler Produkte machen jedes Gericht zu einem kulinarischen Erlebnis.



Familie Steger - eine sportliche Familie

Hanni und Tochter Sabrina sind die guten Seelen und perfekten Gastgeberinnen. Junior Fritz lebt mit Freunden die Begeisterung für Outdoor-Sport. Zu dritt haben sie die „Glemmguides“ www.glemmguides.at gegründet. Sie zeigen die schönsten Insider-Touren, die offiziellen „Secret Trails“, die einsamen „Schmankerl“, Bike-Parks und die coolsten Views. Im Winter sind perfekte Pistenverhältnisse ihre Leidenschaft. Zwei Generationen - nämlich Fritz und Fritz Steger zählen die Tage bis zur Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, die im Februar 2025 stattfinden wird.

© Hasenauer ×



Bike-Paradies Saalbach-Hinterglemm

Saalbach-Hinterglemm ist bekannt als Österreichs größte Bike-Region und bietet über 90 km an Trails und Lines sowie modernste Bergbahnen. Die Joker-Card ermöglicht kostenlose Bergbahnfahrten und Ermäßigungen auf Tickets, sodass Gäste die Region in vollen Zügen genießen können. Von gemütlichen Familienausflügen bis hin zu anspruchsvollen Mountainbike-Strecken ist für jeden Biker etwas dabei.



Ein Paradies für die Kleinen

Auch für Kinder bietet das Hasenauer ein abwechslungsreiches Programm. Von stilvollen Familienzimmern bis hin zu speziellen Aktivitäten wie dem „Learn to Ride Park“ ist für jede Altersgruppe etwas geboten, damit auch die Kleinsten das Hobby der Eltern kennenlernen und gemeinsame Erinnerungen geschaffen werden können.

Für die heurige Sommersaison sind noch Zimmer verfügbar – wer also unvergessliche Momente in der traumhaften Naturkulisse verbringen will, hat jetzt noch die Gelegenheit dazu. www.hasenauer.at