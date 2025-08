Kein Ticketverkauf mehr im Obus ab Oktober

Ab Oktober werden in Salzburgs Obussen keine Tickets mehr verkauft – das bringt Vorteile für Fahrpläne.

Salzburg. Ab Oktober verkauft die Salzburg AG keine Tickets mehr in den Obussen. Damit sollen die Fahrer entlastet und Fahrpläne besser eingehalten werden. Auch die meisten Albus-Linien stellen den Verkauf ein. Salzburg ist damit die letzte Landeshauptstadt mit Direktverkauf im Bus. Der Anteil dieser sogenannten „Fahrzeugscheine“ liegt nur noch bei rund 15 Prozent.

© Salzburg AG

20 neue Fahrscheinautomaten für Salzburg

Der Ticketverkauf über App, Automaten oder im Vorverkauf hat stark zugenommen. 2012 wurden sechsmal so viele Tickets direkt im Bus verkauft wie 2024. Um den Umstieg zu erleichtern, will die Salzburg AG umfassend informieren und bietet Schulungen für ältere Fahrgäste an. Zusätzlich werden 20 neue Fahrscheinautomaten installiert. Die Geschäftsführerinnen der Salzburg Linien, Gerlinde Hagler und Reinhard Gassner, betonen: „Wir setzen auf moderne und kundenfreundliche Lösungen – und sorgen gleichzeitig für Entlastung unserer Lenker.“