Mann (35) wollte vor Drogenkontrolle flüchten

Ein 35-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag in Zell am See im Pinzgau bei einer Kontrolle durch die Polizei aggressiv und unkooperativ verhalten.

Der Mann, der laut Polizei in einem offensichtlich beeinträchtigten Zustand an einem Moped hantierte, verweigerte einen Drogentest und versuchte mit einem E-Scooter zu flüchten. Er beschimpfte die Polizisten und als er sein Verhalten nicht änderte, wurde er vorläufig festgenommen. 70-Jähriger ertrinkt beim Fische Füttern

Keine glaubhaften Angaben Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, weil er in einem offensichtlich beeinträchtigten Zustand an einem Moped hantierte. Auf dem Gehsteig neben ihm lagen ein Rucksack und ein E-Scooter. Geringe Menge an Suchtmittel Weil der Mann bei der Kontrolle durch die Beamten keine glaubhaften Angaben über sein Vorhaben machen konnte, wurde ein Alkovortest durchgeführt. Nachdem dieser negativ war, sollte der Drogenschnelltest durchgeführt werden. Die Beamten fanden schließlich eine geringe Menge an Suchtmittel, versteckt in der Kleidung des Beschuldigten. Der Mann wird angezeigt.