Mord-Alarm um Übersiedlungs-Profi in Salzburg

Weil er nicht zur Arbeit kam bzw. zum Auftrag erschien, wurde Alarm geschlagen.

Sbg. Der als extrem zuverlässlich geltende Stefan M. führte mit zwei Fahrzeugen eine Übersiedlungsfirma, die man in ganz Österreich übers Internet buchen konnte. Hauptsächlich nahm er Aufträge in OÖ, Salzburg und Tirol an. Als der Polizei am Mittwoch gemeldet wurde, dass der 52-Jährige an diesem Tag nicht gesehen worden sei, und dass dies nicht seinem Tagesablauf entspreche, begab man sich zur Wohnung des Vermissten in einem Hochhaus in der Gabelsbergerstraße im Stadtteil Schallmoos.

Obduktion. Dort, in einer Wohnung, wurde schließlich die Leiche des Kleintransport-Unternehmers entdeckt. Die Todesursache war vorerst unklar. Die Polizei konnte ein Fremdverschulden nicht ausschließen. Die Obduktion ergab: Es war eindeutig ein Verbrechen. Mordermittlungen wurden gestartet.