Mord-Rätsel in Salzburg: Mieterin in Wohnung brutal erstochen

Freunde der 81-Jährigen, die allein lebte, hatten sich Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert.

Wie die Ermittler, die auf der Suche nach dem Täter noch möglichst wenige Details verraten, am Dienstag bekannt gaben, wurde die Leiche der 81-Jährigen am Sonntagvormittag entdeckt.

Eleonore A., die in ihrer Wohnung in einer Wohnhausanlage im Stadtteil Maxglan eher zurückgezogen lebte, hatte sich seit längerer Zeit bei mehreren Bekannten nicht mehr gemeldet. Offenbar schauten Freunde am Sonntag bei der Wohnung vorbei. Als niemand öffnete, schlugen sie Alarm. Kurz ­darauf wurde die Tote in ihrer Unterkunft gefunden.

Zahlreiche Spuren in der Wohnung sichergestellt

Wie vonseiten der Behörden durchsickerte, wies die Leiche mehrere Stichwunden auf. Laut Obduktion dürfte sich die Bluttat bereits vergangenen Freitag in der Wohnung in der Gorianstraße abgespielt haben. Zahlreiche Spuren wurden von den Ermittlern sichergestellt – sodass man davon ausgehen kann, dass es doch einen konkreten Fahndungsansatz geben dürfte. Laut Insider-Infos gab es vor einer Woche in Salzburg-Liefering in einem Stiegenhaus einen Zwischenfall mit einem Rumänen, der die Mieter mit einem Messer bedrohte.

Auch denkbar: dass die Neffentrick- oder Falsche-Polizisten-Bande die 81-Jährige aufgrund ihres Vornamens ausgesucht und aufgesucht hatte und es dabei zum tödlichen Streit kam. (kor)