Seriendiebin: Dreiste Putzfrau beklaute Kunden

Die Putzfrau beklaute unter anderem eine 70-jährige Pensionistin in Henndorf.

Diese Reinigungshilfe wünscht man sich nicht. Denn eine 57-Jährige aus München soll für Diebstähle und Betrügereien in Österreich und Deutschland verantwortlich sein.

Geschnappt wurde sie schließlich in Salzburg. Dort fiel die diebische Putzfrau einer Pensionistin (70) in ihrem Wohnhaus in Henndorf auf. Die Deutsche sollte bei der 70-Jährigen die künftige Reinigungskraft werden.

Keine Staubsaugergeräusche mehr

Als die Bewohnerin aber schon länger kein Staubsaugergeräusche mehr hörte, sah sie im Obergeschoss nach. Die "falsche" Putzfrau war da bereits verschwunden.

Die Pensionistin sah die Frau noch in einem Bus Richtung Eugendorf davonfahren, bevor sie die Polizei rief. Ringe, Ohrringe und ein Armband im fünfstelligen Bereich hatte die Münchnerin mitgenommen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnten die Deutsche ausfindig machen. Sie wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.