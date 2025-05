Musikalisches Highlight am Residenzplatz

Nach fast einem Jahrzehnt Pause kehren die beliebten Residenzplatz-Konzerte mit einem musikalischen Knall zurück. Am 9. und 10. Mai verwandeln Top-Acts wie Wanda, Christina Stürmer und Paul Kalkbrenner den Platz im Herzen Salzburgs in eine große Bühne für 20.000 Musikfans.

Nach fast 9 Jahren Pause kehren die Residenzplatz-Konzerte nach Salzburg zurück. Am 9. Mai sorgen Wanda und Christina Stürmer mit ihrer MTV Unplugged Show für emotionale Highlights, begleitet von der Salzburger Band Please Madame. Am 10. Mai übernimmt Techno-Ikone Paul Kalkbrenner gemeinsam mit Lokal-DJ Schönhart das musikalische Kommando. Veranstalter Semtainment, die Stadt Salzburg und der ORF machen das musikalische Comeback im Herzen der Altstadt möglich. Das Konzertticket gilt als Fahrkarte für alle Öffis – ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität.

Lesen Sie auch



















Carmen Geiss feiert 60er mit Mega-Party in St. Tropez

Wenn die Geissens einladen, lässt sich die Society nicht lange bitten. Auch einige Austro-VIPs feierten Carmens Geburtstag an der Côte d'Azur

























Erste Group steigt mit 6,8 Mrd. Euro in Polen ein

Die Erste Group steigt in Polen ein und erwirbt für rund 6,8 Mrd. Euro einen "beherrschenden Anteil von 49 Prozent" an der Santander Bank Polska

























Neuer Zoll-Wahnsinn: Ist das das Enden von Hollywood?

Donald Trump erschüttert Hollywood: Der US-Präsident will im Ausland produzierte Filme mit hohen Zöllen belegen.