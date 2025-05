Nach Brand: Gut Aiderbichl Henndorf verschiebt Eröffnungstermin zum zweiten Mal

Aufwendige Sanierungsarbeiten dauern länger als ursprünglich geplant.

Szbg. Etwas später als geplant wird Gut Aiderbichl Henndorf nach einem Brand im Gastronomiebereich nun am Feiertag, Donnerstag, den 29. Mai 2025, wieder für Besucher geöffnet.



„Leider gestalten sich die Aufräum- und Sanierungsarbeiten umfangreicher als zunächst angenommen, bedauert Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer der internationalen Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl. „Wir waren so froh, dass das Feuer in der Küche rasch eingedämmt werden konnte und alles glimpflich ausgegangen ist. Entsprechend optimistisch waren wir“, so Ehrengruber weiter. Doch beim Aufräumen wurde deutlich, dass die Schäden größer sind als erwartet und die Sanierung doch länger dauert als ursprünglich geplant.

Wiedereröffnungstermin zum zweiten Mal verschoben

Die große Erlebnishalle bleibt geschlossen, aber für Verpflegung wird gesorgt. Für das leibliche Wohl wird dennoch gesorgt: Ein Verpflegungszelt vor der Halle lädt zur Stärkung ein, bis die Küche wieder voll einsatzfähig ist. Der Brand war am Muttertag, den 11. Mai, durch eine Fritteuse in der Küche ausgelöst worden.