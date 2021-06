Pkw krachte in Haltestelle

Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß in unbekannte Richtung.

Tennengebirge. Ein 38-Jähriger ist Samstagnachmittag in St. Martin am Tennengebirge mit seinem Pkw in eine Bushaltestelle gekracht. Dabei ­wurde ein 51-Jähriger, der auf einen Bus gewartet ­hatte, vom Fahrzeug sowie von Teilen der einstürzenden Bushaltestelle verletzt.

Der Mann war mit seinem Wagen auf der Pass Gschütt Straße (B 166) von Annaberg in Richtung St. Martin unterwegs. Im Bereich der Waldsaumbrücke kam der 38-Jährige aus bisher unbekannter Ur­sache mit seinem Auto ins Schleudern und ­schlitterte in die dortige Bushaltestelle. Ein Öffi-Nutzer wurde dabei schwer vom Fahrzeug sowie Teilen der einstürzenden Bushaltestelle verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.

Geflüchtet

Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß, die Fahndung nach dem Mann war bis Redaktionsschluss erfolglos. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.