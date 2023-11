Salzburger Adventsingen: "Fürchte dich nicht"

Ganz ohne Einschränkungen findet das traditionelle Salzburger Adventsingen heuer wieder statt.

Salzburg. Die Hirtenkinder sind bereit, die Texte und Songs gelernt: Das Salzburger Adventsingen wird ab dem Wochenende wieder aufgeführt. Die Botschaft des traditionellen Adventsingens lautet heuer "Fürchte dich nicht!" Erstmals soll die Veranstaltung in einem eigenen Livestream übertragen werden, CDs und DVDs wird es nicht mehr geben. In der heurigen Produktion sollen christliche Traditionen mit jüdischer Kultur verbunden werden, wie Produktionsleiter Hans Köhl erklärte. "Mir ist es wichtig, mit dem Werk zu zeigen, wie gut sich beide Religionen eigentlich in Einklang bringen lassen."

Durch das Stück führt ein Rabbi, der schon die Hirten begleitet und sich wie ein roter Faden durch die Aufführung zieht. Die Premiere findet am Wochenende statt. ÖSTERREICH verlost Tickets für die Nachmittagsvorstellung am 16. Dezember. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Adventsingen" an ooegewinn@oe24.at schicken.