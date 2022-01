Skiunfall in Obertauern: 10-Jährige schwer verletzt

Kollision zweier Snowboarder in Krimml.

Ein zehnjähriges Mädchen aus den Niederlanden hat sich am Neujahrstag beim Skifahren in Obertauern schwer verletzt. Gegen 11:50 Uhr sei das Mädchen ohne Fremdeinwirkung gestürzt und habe sich dabei einen Oberschenkelbruch zugezogen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz vor Ort und im Ärztehaus in Obertauern sei das Kind mit dem Notarzthubschrauber C-14 ins Krankenhaus nach Schladming geflogen worden.

Zwei deutsche Snowboardfahrer, ein 38-Jähriger und ein 44-Jähriger, kollidierten indes laut Polizei auf der Duxeralmbahn, Gemeinde Krimml, aus derzeit unbekannter Ursache. Beide Wintersportler seien unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.