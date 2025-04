Street Food Festival feiert Premiere in St. Johann

Das beliebte Street Food Festival macht am Samstag und Sonntag erstmals Halt in St. Johann im Pongau – mit exotischen Gerichten, buntem Rahmenprogramm und ganz viel Genuss.

Erstmals kommt das European Street Food Festival nach St. Johann im Pongau. Am Samstag und Sonntag verwandelt sich der Maria-Schiffer-Platz in ein Paradies für Feinschmecker. Die Foodtrucks und Stände servieren Köstlichkeiten aus aller Welt – von asiatischem Street Food über mexikanische Tacos bis zu süßen Leckereien. Auch Veganer und Vegetarier kommen voll auf ihre Kosten. Neben kulinarischen Highlights sorgt ein Rahmenprogramm mit Musik und Familienangeboten für Stimmung. "Wir freuen uns sehr, erstmals in St. Johann zu sein – die Vorfreude ist riesig", so der Veranstalter. Der Eintritt ist frei.

