Trotz 5.5.2025 ist Mai nicht mehr beliebtester Hochzeitsmonat

Wer heute einen Antrag macht, kann noch am 25.5.2025 heiraten.

Szbg. 5.5.2025: Was für ein schönes Hochzeitsdatum, das sich viele Paare ausgesucht haben. Auch zum Schnapsdatum 25.5.2025 werden viele Trauungen stattfinden. Dass der Mai nicht mehr der beliebteste Monat zum Heiraten ist, zeigen aktuelle Daten der Salzburger Landesstatistik. Der Wonnemonat wurde vom Juni und September abgelöst.

© Getty ×

Der 7.07.2007 war mit fast 160 Hochzeiten der Tag mit den meisten Eheschließungen seit der Jahrtausendwende. Die meisten Hochzeiten seit 1970 haben an Samstagen stattgefunden.1987 war ein Jahr mit besonders vielen Hochzeiten, weil danach die Heiratsbeihilfe, also die Einmalzahlung von Arbeitgebern an Arbeitnehmer für den finanziellen Aufwand einer Hochzeit, abgeschafft worden war. 2021 gab es pandemiebedingt die wenigsten Hochzeiten. Das Heiratsalter hat sich laut ORF im Laufe der Jahre erhöht. 2023 war ein Bräutigam im Schnitt 36 und eine Braut 33 Jahre alt. Die durchschnittliche Ehedauer beträgt knapp elf Jahr