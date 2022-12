Türsteher verletzen zwei Gäste beim Rauswerfen

Deutsche wollten Lokal in Obertauern trotz Sperrstunde nicht verlassen

Offenbar nur mit Gewalt haben Sonntagabend zwei Türsteher nach der Sperrstunde drei deutsche Gäste aus einer Schirmbar in Obertauern bringen können. Weil die Urlauber das Lokal nicht verlassen wollten, kam es zum Streit, bei dem die Bediensteten schließlich zu Pfefferspray griffen und auch ihre Fäuste einsetzten. Ein Gast wurde durch den Spray in den Augen verletzt, ein zweiter durch einen Faustschlag im Gesicht, berichtete die Polizei am Montag.