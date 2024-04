Valamar setzt Expansion in Kroatien fort: 450 Millionen Euro Investition bis 2026

Das österreichische Unternehmen Valamar setzt seinen Wachstumskurs in Kroatien fort und investiert weiter kräftig.

Valamar, das führende österreichische Tourismusunternehmen in Kroatien, verkündet einen ehrgeizigen Entwicklungsplan mit der Errichtung von zwei neuen Luxusresorts in Poreč und auf der Insel Rab. Die Investition von 450 Millionen Euro soll das Unternehmen bis 2026 weiter wachsen lassen.

Mit einem klaren Ziel vor Augen strebt Valamar ein zweistelliges Wachstum des Geschäfts- und Unternehmenswerts an. Dabei soll der Umsatz auf 500 Millionen Euro gesteigert und den Aktionären eine nachhaltige Dividendenrendite von vier Prozent geboten werden. Franz Lanschützer, Aufsichtsratsvorsitzender von Valamar, hebt die Ausrichtung auf Qualität, Infrastruktur, grüne Energie und Digitalisierung hervor.

Das neue Valamar Collection Pical Resort 5* in Poreč bietet mit über 500 Unterkunftseinheiten, Restaurants, Wellnesscenter und Kongresszentrum eine umfassende Urlaubserfahrung. Die Eröffnung ist für Ende 2025 geplant. Zudem wird das Valamar Collection Resort auf der Insel Rab mit einem Wert von 54 Millionen Euro im Sommer 2025 eröffnet.

Mit einem Umsatzwachstum von 14% im Jahr 2023 und gezielten Investitionen in Modernisierung, bestätigt Valamar seine Position im Markt. Die Eröffnung des Obertauern PLACES by Valamar im Dezember 2023 zeigt die Vielfalt der Expansionsstrategie des Unternehmens, das nun auch in den Alpen präsent ist. www.valamar.com