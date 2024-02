Völlig nackt! Brite sorgt in Zell am See für kuriosen Einsatz

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Sonntagmorgen die Salzburger Polizei.

Zell am See. In den frühen Morgenstunden wurde die Polizei in Zell am See gerufen, da es zu einem vermeintlichen Einbruch in einem heimischen Beherbergungsbetrieb gekommen war. Vor Ort ergab sich jedoch ein völlig anderes Bild.

Zwar wurde, wie bei einem Einbruch noch eher typisch, ein beinahe aufgehebeltes und eingeschlagenes Fenster vorgefunden, doch daneben lagen nasse Unterwäsche und Socken. Weitere Ermittlungen führten schließlich zu einem 37-jährigen britischen Ski-Touristen, der eigentlich in einer anderen Unterkunft residiert.

Keine Erinnerungen mehr

Seinen Angaben zufolge hat er aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums keine Erinnerungen mehr an den Vorabend. Er sei um fünf Uhr früh unbekleidet in seinem Hotel aufgewacht. Die nassen Kleidungsstücke konnten ihm eindeutig zugewiesen werden. Laut Polizeiaussendung dürfte er in den Pool des Hotels gesprungen oder gefallen sein. Die klitschnasse Kleidung dürfte er dann - wohl um sich nicht zu erkälten - rasch abgelegt haben. Nachdem er in seinem eigenen Hotel aufgewacht ist, liegt also der Verdacht nahe, dass er eine Weile völlig nackt in der Ortschaft herumgeirrt sein dürfte.

Eine exakte Schadenshöhe wurde noch nicht ermittelt, wird aber vollständig von dem Briten bezahlt werden.