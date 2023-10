Israel-Hass: Bereits dritter Angriff auf Fahne in Salzburg

Vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Terror-Organisation Hamas mehren sich auch in Österreich antisemitische Vorfälle.

Nach dem Herunterreißen einer israelischen Fahne von der Hauptsynagoge in der Wiener Innenstadt hat die Polizei eine 17-jährige Verdächtige ausgeforscht. Ein Video hatte am Wochenende für Empörung gesorgt, in dem zu sehen war, wie ein junger Mann eine zweite Person auf die Schulter nimmt, die dann die Fahne herunterreißt. Daneben steht in bester Stimmung die junge Frau und zielt quasi mit ihren Händen in Richtung der Synagoge.

Dabei war die Fahnen-Attacke in Wien nicht der einzige, schockierende Vorfall dieser Art. Auch in anderen Bundesländern nimmt der Hass auf Israel aktuell Überhand. Am Sonntag wurde in der Stadt Salzburg ebenfalls die israelische Flagge von einem Mast gerissen, berichtet der ORF. Und zwar bereits zum dritten Mal binnen nur elf Tagen.

Fahne vorerst nicht mehr gehisst

Die Polizei wurde gegen 19.30 Uhr zum Schloss Mirabell gerufen, nachdem Unbekannte erneut die Fahnenstange aufgebrochen und die Fahne heruntergerissen hatten. Umstehende Jugendliche wurden von den Beamten befragt, vorerst jedoch ohne Hinweis auf den oder die Täter. Die Israel-Fahne wurde von der Polizei sichergestellt und vorerst nicht mehr gehisst. Wann dies wieder der Fall sein wird, ist offen.

An dem Einsatz waren auch die Spurensicherung und der Verfassungsschutz beteiligt. Nun laufen die Ermittlungen.

Zuvor zwei 14-Jährige ausgeforscht

Nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel hatte die Stadt Salzburg aus Solidarität die Fahne gehisst. Bereits am 12. und 17. Oktober kam es jedoch zu Vandalismus, bei dem die Flagge heruntergerissen wurde. Nach der ersten Attacke wurden zwei 14-Jährige als mutmaßliche Täter ausgeforscht.

Flaggen-Attacke auch in Linz

Indes wurde auch in Linz eine israelische Fahne heruntergerissen, nämlich vom Alten Rathaus.

Auf Videos ist demnach zu sehen, wie mehrere Jugendliche die Israel-Fahne am Linzer Hauptplatz vom Masten zerren. Danach warfen die jungen Männer die Flagge auf den Boden und traten auf sie. Die Polizei hat den Vorfall bestätigt. Die Täter sind noch unbekannt.