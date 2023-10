Nach Hass-Attacke: 24-Stunden-Überwachung für Wiener Synagoge

Gleichzeitig wurde der Objektschutz für die Hauptsynagoge auf rund um die Uhr ausgeweitet, wie es in einer Aussendung der Wiener Polizei Sonntagvormittag hieß. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verteidigte am Sonntag das Verhalten der Exekutive, die bisher sichtbar nur zu den Öffnungszeiten der Synagoge präsent war.

Bekannt geworden war der Vorfall Samstagabend durch ein Video. Auf diesem ist eine Gruppe junger Menschen zu sein, die sich gegen die Synagoge wenden. Von den Schultern eines Mannes reißt eine weitere Person die Fahne herunter. Eine junge Frau, die daneben steht, imitiert ein Maschinengewehr.

Gestern Nacht gab es einen antisemitischen Angriff auf den Wiener Stadttempel. Unter Gejohle reißt eine Person die israelische Flagge die die Synagoge gehisst hatte hinunter, eine andere Person imitiert ein Maschinengewehr. Die Lage ist auch für Juden:Jüdinnen in Europa ernst. pic.twitter.com/kfGscFBt5Q

Laut Polizei wollte ein Zeuge des Vorfalls die Frau anhalten. Bei dem Versuch soll er von mehreren unbekannten Personen davon abgehalten und von einem Mann geschlagen worden sein. Dadurch wurde er im Gesicht verletzt.

Die Flagge wurde durch inzwischen alarmierte Beamte sichergestellt. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief erfolglos. Eine Sicherung der Videos von Kameras in der unmittelbaren Tatortnähe wurde veranlasst. Innenminister Karner, der den Vorfall "aufs Schärfste" verurteilte, zeigte sich in der ORF-"Pressestunde" überzeugt, die Täter ausforschen zu können: "Wir werden die Täter dingfest machen."

Der Polizei sei bewusst gewesen, dass die Gefahr für jüdische Einrichtungen derzeit besonders groß sei. Daher habe man Präsenz und verdeckte Präsenz erhöht. Vorrang sei aber zunächst der Schutz von Menschen u.a. vor jüdischen Schulen, Geschäften und Sporteinrichtungen gewesen. Karner betonte auch, dass er sich - wie auch die Wiener Polizei - mehrfach mit dem Präsidenten der Israelitschen Religionsgemeinschaft Oskar Deutsch ausgetauscht habe, weil hier enge Abstimmung wichtig sei.

Deutsch betonte am Sonntag, dass die Kultusgemeinde die Fahne im Gedenken an mehr als 1.400 Ermordete und 200 Verschleppte gehisst habe. Das Herunterreißen nannte er eine "antisemitische, terrorverherrlichende Tat".

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte den Vorfall auf "X" "aufs Schärfste". Für Antisemitismus und Israel-Hass sei kein Platz in der Gesellschaft. Er gehe davon aus, dass die Täter rasch ausgeforscht werden.

