Im Hotel Sendlhofers in Bad Hofgastein packt die Chefin auch selbst an. Für den Unternehmer Ali Mahlodji, der im Hotel zu Gast war, ist dies ein Beispiel für 'Best Practice Leadership'.

Aufmerksam auf den Fall machte der österreichische Unternehmer Ali Mahlodji. Der Gründer von whatchado war nach seinem jährlichen Business Retreat in Bad Hofgastein im Hotel Sendlhofers untergekommen. Dort machte er dann am Gang zu seinem Zimmer die Begegnung mit der Chefin des Hotels, die selbst anpackte und die Zimmer putzte. Mahlodji fragte noch nach, ob es sich bei ihr tatsächlich um die Chefin handelte. "ja klar!", antwortete Eva Goldmann. "Sie sei Teil des Teams und packt selbst mit an, um alles am Laufen zu halten."

"Heute sind zwei Kolleginnen krank und da helfe ich einfach aus und übernehme den Dienst", so Goldmann zu Mahlodji bevor sie sich wieder die Kopfhörer uns Ohr gab und in einem Hotelzimmer verschwand. Für Mahlodji ist dies ein " Best Practice für Leadership"

Mahlodji lobte in seinem Posting ebenfalls den Einsatz der neuen Generation, welche das Hotel nun führt. "In diesen wenigen Tagen erlebte ich, dass der Fachkräftemangel und das Problem der Betriebsübergabe an die nächste Generation nicht von Haus aus zum Scheitern verurteilt sind, sondern immer dann funktionieren, wenn man die Grundzüge von Leadership versteht", so Mahlodji abschließend.