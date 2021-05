Zwei Bergsteiger in Salzburg abgestürzt

Ein Mann und eine Frau fielen am Untersberg über eine 15 Meter hohe Felswand.

Am Untersberg in Salzburg sind am Mittwochnachmittag zwei Bergsteiger aus Wiesbaden (Deutschland) auf einem Schneefeld abgestürzt. Der 35-jährige Mann und seine gleichaltrige Begleiterin befanden sich in einer Querung knapp unterhalb des Schellenberger Sattels, als die Frau im steilen Gelände in rund 1.420 Metern Höhe auf dem schneebedeckten Weg ausrutschte. Der Mann versuchte sie laut Polizei noch festzuhalten, verlor dabei aber ebenfalls den Halt.

Wie die Bergrettung Grödig berichtete, stürzten die beiden gut ausgerüsteten Bergsteiger über eine 15 Meter hohe Felswand und kamen nach etwa 50 weiteren Metern auf dem darunterliegenden Schneefeld zum Liegen. Zwei zufällig vorbeikommende Bergsteiger leisteten Erste Hilfe. Die beiden Verletzten wurden von Rettungshubschraubern geborgen und ins Krankenhaus geflogen. Weil eine Versorgung im steilen Schneefeld schwierig war, sicherten zwei Bergretter die Einsatzstelle ab. Über den Grad der Verletzungen bei dem Mann und der Frau lagen keine Informationen vor.