Schlepper während eines Kurses in einem Amt festgenommen

Ein von Deutschland mittels europäischen Haftbefehls gesuchter Schlepper ist Freitag früh in Wien festgenommen worden.

Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, wurde der 30-jährige Syrer seit 28. März vom Amtsgericht Traunstein in Bayern gesucht. Er soll im Oktober 2023 Schlepperfahrten durchgeführt haben. Der 30-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Nach APA-Informationen erfolgte die Festnahme während eines Kurses in einem Wiener Amt. Er soll wieder geraume Zeit in der Bundeshauptstadt gelebt haben. Gegen 8.40 Uhr kamen Beamte dann in den Kurs und nahmen den Mann in Haft.