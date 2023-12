Schüsse in Tiefgarage in Tulln: 19-Jähriger in Haft

Die Tatwaffe ist noch nicht aufgefunden worden. Drei weitere Beteiligte wurden angezeigt.

Tulln. Nach dem Streit in einer Tiefgarage in Tulln in der Nacht auf Sonntag, in dessen Verlauf aus einer Schreckschusspistole gefeuert worden ist, befindet sich der 19 Jahre alte mutmaßliche Schütze in der Justizanstalt St. Pölten in Haft. Drei weitere Personen, unter ihnen ein 26-Jähriger, der verletzt wurde, sind angezeigt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Die Tatwaffe ist noch nicht aufgefunden worden.

Laut Polizei dürfte es zwischen dem 19-jährigen russischen Staatsbürger und dem sieben Jahre älteren Mann aus dem Bezirk Tulln zunächst zu einem Streit und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Zwei weitere Einheimische, 28 und 31, sollen involviert gewesen sein. Auf den 26-Jährigen wurde mehrmals aus einer Schreckschusspistole gefeuert.

Der 19-Jährige wurde in einem Lokal in Tulln ausfindig gemacht und ergriff die Flucht. Er wurde jedoch wenig später im Stadtgebiet von Tulln von einer Streife der Polizeidiensthundeinspektion Guntersdorf festgenommen. Der junge Erwachsene war leicht verletzt, wurde im Universitätsklinikum Tulln ambulant behandelt und zeigte sich nicht geständig. Der 26-Jährige wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die beiden anderen Männer blieben Polizeiangaben zufolge unverletzt.