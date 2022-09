Schwarze Serie: Wieder starben 2 Oldie-E-Biker

Nach der Tragödie vom Zillertal, wo ein Tscheche (78) auf der Granatalm abstürzte und starb, kamen zwei weitere E-Biker (78 und 64) ums Leben.

Tirol/NÖ. Die schwarze Serie begann vorigen Sonntag in Schwendau: Wie berichtet, endete ein E-Bike-Ausflug einer tschechischen Reisegruppe unter Leitung eines einheimischen Guides mit einem Toten und einem Schwerverletzten.

Nur zwei Tage später, am Dienstag, kam es fast zu einem identen Biker-Drama in Landeck: Eine 13-köpfige E-Bike-Gruppe startete mit einem Guide in Landeck und wollte über Rad- und Forstwege sowie Singletrails nach Nauders fahren.

Wald. Nach nur 50 Meter Fahrt auf einem verwurzelten steinigen Weg stürzte ein 78-Jähriger aus Deutschland 20 Meter über das steil abfallende Waldgelände ab. Die durchgeführten Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos – der Mann verstarb an der Unfallstelle.

Lkw. Am Mittwoch ereignete sich ein gar seltsamer tödlicher E-Bike-Unfall in Schwarzenbach im Bezirk St. Pölten: Ein Lkw-Fahrer hatte um 13.15 Uhr soeben ein Paket zugestellt, als er wieder zum Lkw ging, um die Laderampe zu schließen. Als die Rampe schon zu zwei Drittel geschlossen war, hörte er plötzlich einen Knall – ein 64-Jähriger dürfte mit einem E-Bike in den abgestellten Lkw gefahren sein. Alle lebensrettenden Maßnahmen kamen zu spät.

Schwer verletzt wurde zur selben Zeit ein 69-Jähriger, der mit seinem E-Bike in Innsbruck von der Straße auf den Radweg wechseln wollte. Er übersah die Gehsteigkante und polterte zu Boden.