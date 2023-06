Serie von Biker-Unfällen fordert viele Tote

Die Unfälle von Bikern häufen sich aufgrund der sommerlichen Temperaturen.

Österreich. Das schöne Wetter lockt derzeit viele Motorradfahrer auf die Straßen. Dies bleibt aber nicht unbemerkt, denn derzeit ereignen sich fast täglich tödliche Unfälle mit Bikern. Am Wochenende starb ein 63-Jähriger, der mit drei Freunden auf der Großalmstraße in Steinbach am Attersee in Oberösterreich unterwegs war. Nach einem Überholmanöver streifte er die Leitschiene und wurde vom Motorrad geschleudert. Er war auf der Stelle tot.

Opfer. In Tirol sind nur einen Tag später zwei Männer auf ihren Bikes ums Leben gekommen. Ein Motorradfahrer prallte mit seinem Gefährt gegen einen Baum in Innsbruck. Das andere Opfer wurde in Haiming (Bezirk Imst) von einem Auto erfasst, das auf die Gegenfahrbahn geriet. Am selben Tag prallte ein 57-Jähriger mit seinem Bike in der Nähe von Graz in eine Hausmauer. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Und auch gestern kam wieder ein Österreicher beim Motorradfahren ums Leben. Der 56-Jährige war nach einem Zusammenprall mit einem Autokran in Bayern tödlich gestürzt.