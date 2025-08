Serieneinbrecher stieg 21 Mal in Wien ein: Festnahme

Ein Lokalbesitzer hatte den Einbrecher dabei erwischt, als er den Tresor aufbrach.

Die Polizei konnte dank des Besitzers eines Lokals auf der Simmeringer Hauptstraße einen Serieneinbrecher festnehmen. Der Lette (26) wurde inflagranti dabei erwischt, als er versuchte den Tresor des Ladens aufzubrechen.

Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen wurde ein dreistelliger Geldbetrag sichergestellt. Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Mann im Verdacht steht, in mehr als 21 Fällen in Geschäfte eingebrochen zu sein. Der Tatverdächtige verweigerte die Auskunft und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, da der Tatverdächtige möglicherweise noch für weitere bisher ungeklärte Taten verantwortlich sein kann.